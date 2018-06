Francia | aperta inchiesta sul braccio destro di Macron | corruzione

Liguria : aperta corsia per la Francia : 22.58 E' stata riattivata su una sola corsia di marcia, alle 22.20, la circolazione sull'Autostrada dei Fiori in direzione della Francia, all'interno della galleria Fornaci, dove il traffico era stato interrotto ieri a causa dell'incendio di un pullman di studenti. In giornata si erano verificate numerose code, anche superiori ai 10 km. Entro mezzanotte Autostrada dei Fiori dovrebbe riattivare anche le due corsie della galleria in direzione ...