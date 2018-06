Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 migliorata rispetto all’S9 Plus | ulteriori vantaggi

Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una Fotocamera migliore del Samsung Galaxy S9 Plus : Stando alle ultime indiscrezioni, la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere migliore di quella utilizzata sul Samsung Galaxy S9 Plus L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera migliore del Samsung Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia Fotocamera posteriore : In Cina sono stati lanciati i Samsung Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite, smartphone già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane

Galaxy S10 : anche per il top Samsung tripla Fotocamera (rumor) : In Corea del Sud è sorto un nuovo rumor sul Galaxy S10, in cui si afferma che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di tripla fotocamera posteriore. Una configurazione a tre telecamere è stata presentata per la prima volta con il Huawei P20 Pro e sembra che Samsung voglia replicare il successo del dispositivo cinese. Samsung Galaxy S10 con tripla fotocamera posteriore "Samsung, che ha una domanda inferiore al previsto per la sua ...

Tripla Fotocamera sul Samsung Galaxy S10? La direzione sembra questa : Anche il futuro Samsung Galaxy S10 potrebbe essere provvisto di una Tripla fotocamera, strada che ricordiamo essere stata inaugurata dall'ormai conosciutissimo Huawei P20 Pro. La stessa Apple, con il prossimo iPhone X Plus, potrebbe adottare la tecnologia: l'azienda asiatica non potrà di certo restare a guardare, ed ecco spiegato il motivo per il quale il top di gamma 2019 verrà concepito per sposare anch'esso questo particolare sistema, che già ...

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla Fotocamera posteriore : Samsung Galaxy S10, il prossimo top di gamma del gruppo sud coreano, potrebbe utilizzare una tripla fotocamera posteriore, forse Anche con un sensore 3D.

Per tutti l'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 : migliora davvero la Fotocamera? : Finalmente il rilascio dell'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 è per tutti i possessori del modello no brand. Nei giorni scorsi, avevamo esaminato la prima diffusione del firmware XXU2CRED in Germania e poi anche nel nostro paese ma solo con disponibilità del link manuale al download per la variante S8 Plus. Il rilascio, al contrario, è partito nelle scorse ore via OTA per il modello flat. Quanto pesa l'ultimo aggiornamento di ...

Una forza il Samsung Galaxy S9 Mini : ripreso in video - con doppia Fotocamera : Prende sempre più forma il Samsung Galaxy S9 Mini, fresco anche di certificazione TENAA con nome in codice 'SM-G8850'. Il design resta quello del top di gamma asiatico, arricchito sul posteriore con una doppia fotocamera disposta in senso verticale, come nel caso di iPhone X. Il video di cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy S9 Mini mostra in ogni dettaglio il dispositivo, che di buono pare aver ereditato il comparto fotografico doppio ...

Come provare su Samsung Galaxy S8 la Fotocamera del Galaxy S9 : consigli e avvertenze : Si è parlato spesso in questi mesi delle differenze e delle analogie tra Samsung Galaxy S8 e Galaxy S9, al punto che anche noi di OptiMagazine in diversi casi ci siamo soffermati sui confronti a distanza tra i due top di gamma Android, Come probabilmente ricorderete. Ancora oggi ci sono tante persone che si chiedono se valga la pena fare il salto e cosa troveremo di nuovo con il device commercializzato durante il 2018. Tra gli aspetti più ...

Attenzione al Samsung Galaxy S8 ed alla Fotocamera con l'aggiornamento di maggio : Comincia a sbloccarsi una volta per tutte la situazione relativa al Samsung Galaxy S8 in queste ore, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento di maggio tanto atteso dal pubblico italiano. Sebbene il pacchetto software ufficialmente non risulti ancora disponibile qui da noi, dove gli ultimi segnali di vita del produttore risalgono alla patch di aprile dedicata ai modelli marchiati Tre (come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine), fa ...

Ecco come migliorare la Fotocamera di Samsung Galaxy S9 - grazie a un membro di XDA : Gli ultimi smartphone top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S9 e S9+, hanno una peculiarità relativa al comparto fotografica che li rende unici nel mercato: stiamo parlando dell'apertura variabile del loro obiettivo. Ora, grazie a un membro di XDA, saremo in grado di sfruttare appieno le potenzialità del nostro smartphone Samsung!

S Camera offre le funzionalità dell'app Fotocamera di Samsung Galaxy S9 : S Camera è un'applicazione che mette a disposizione varie funzionalità dell'app fotoCamera di Samsung Galaxy S8 e di Samsung Galaxy S9 come gli adesivi live in realtà aumentata, beauty cam, i filtri straordinari e la modalità professionale. L'app dispone anche di un editor fotografico in stile Samsung Galaxy S9.

Il Samsung Galaxy A6 Plus certificato dal TENAA con un display da 6 pollici e una doppa Fotocamera : Grazie al TENAA abbiamo la conferma che il Samsung Galaxy A6 Plus potrà contare su una doppia fotocamera posteriore e su uno schermo da 6 pollici

Fotocamera sfocata per Samsung Galaxy S8 tra riscontri ufficiali e cose da non fare : Sono sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo e che, al contempo, stanno registrando problemi con la Fotocamera sfocata. Come stanno effettivamente le cose oggi 22 aprile? Al momento non posso che rafforzare il trend condiviso con voi qualche giorno fa, esattamente come avvenuto con altri device popolari in Italia come l'Asus ZenFone 3 ed in misura minore il tanto ...

Patch di aprile e miglioramenti a Fotocamera e connessioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le Patch di sicurezza di aprile 2018 e qualche altro miglioramento nella stabilità di fotocamera, Bluetooth e Wi-Fi.