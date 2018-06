Fortnite non è ancora disponibile su Android | non fatevi ingannare

Call of Duty Black Ops 4 non sarà Fortnite o PUBG - parola del Game Director : A mesi di distanza dalla sua uscita, Call of Duty Black Ops 4 continua a lasciare parzialmente perplessi i fan storici della saga sparatutto. Si sa, sono le leggi del mercato a decidere in quale direzione i publisher e i team di sviluppo debbano muoversi, ma l'abbandono della campagna per giocatore singolo ha spiazzato parecchio la community. A nulla valgono le statistiche che dicono che in media solo un giocatore su cinque profonde i propri ...

Problemi Fortnite in corso oggi 1 giugno : matchmaking non disponibile - che succede? : Incombono nuovi Problemi Fortnite il 1 giugno: un disservizio che forse in tanti avevano anche già previsto, data la pianificazione di un'ulteriore finestra di manutenzione straordinaria in programma proprio per quest'oggi. Nel corso degli interventi tecnici, il matchmaking, come si legge sulle pagine di 'Reddit', non risulterà disponibile nell'ambito di Fortnite Battle Royale. Si tratta della terza giornata consecutiva di manutenzione, ...

PUBG e Fortnite vanno in tribunale : ma non sono i primi - articolo : Tutto sommato c'era da aspettarselo. La battaglia fra PlayerUnknown's Battlegrounds e Fornite doveva vivere questo momento prima o poi, come se fosse una prova del nove essenziale per tracciare le linee di demarcazione da non superare. Lo sviluppatore coreano ha citato in giudizio Epic Games, produttore di Fornite, con l'accusa di aver violato il diritto d'autore; l'azienda viene insomma accusata di aver copiato PUBG. Una versione videoludica ...

Problemi per Fortnite : i giocatori non riescono a ottenere le ricompense al termine delle partite : Come saprete, Fortnite è stato aggiornato con la patch 4.3 recentemente ma, a quanto pare, dopo l'update sono nati alcuni fastidiosi Problemi.Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, i giocatori hanno riscontrato Problemi nelle modalità Battle Royale e Salva il Mondo, malfunzionamenti che impediscono di ottenere le ricompense al termine di missioni e partite.Sembra, inoltre, che il bug in questione riguardi solamente le versioni ...

Problemi Fortnite al 19 maggio - perché non si può giocare? : Nuove segnalazioni di gravi Problemi Fortnite oggi 19 maggio, almeno stando a quanto apprendiamo sul web proprio in questi minuti. Forse è troppo presto per parlare di down, dato che non siamo ancor aa livelli molto altri al momento della pubblicazioe di questo articolo, ma è fuori da ogni dubbio il fatto che molti giocatori, ci sono almeno 100 segnalazioni, non riescono ad accedere a Fortnite. Problemi Fortnite oggi 19 maggio Il fatto è che, ...

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e non solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

Problemi Fortnite 8 maggio : perché non funziona - uscita aggiornamento 4.1 con Thanos : I giocatori in tutto il mondo stanno riscontrando Problemi per Fortnite. Attualmente non si può giocare, perchè? Presto detto, lo abbiamo fatto anche ieri: Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale al crossover con Avengers Infinity War. Epic Games infatti ha lanciato la bomba, Thanos arriva nel Battle Royale con l'aggiornamento 4.1. Le novità di Avengers in Fortnite Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment ...

Fortnite : non ci sono piani attuali per portare il battle royale su Switch : Fino a qualche giorno fa circolavano alcune voci secondo le quali il celebre battle royale di casa Epic Games sarebbe giunto anche per Nintendo Switch, sottolinea Usgamer.Le indiscrezioni arrivavano dall'account Twitter @LeakyPanda che offriva voci anche piuttosto dettagliate che le altre testate in un primo momento aveva iniziato a riportare in coro.Ebbene secondo fonti vicine a Nintendo e a Fortnite non vi sarebbero invece piani per un ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Continua a Giocare a Fortnite nonostante il Tornado : Quando si dice cascasse il mondo, continuo a fare quello che sto facendo! E’ quello che avrà pensato questo gamer incallito nel North Carolina. Anton Williams, appassionato di Fortnite, uno sparatutto online, non si scomposto, Continuando a Giocare mentre il Tornado si abbatteva, sradicando alberi, distruggendo tetti e veicoli sul suo cammino. Il protagonista […]

Tutto sui problemi Fortnite di oggi 19 aprile : perché non funziona? : Ci sono nuovamente segnalazioni di problemi Fortnite oggi 19 aprile, almeno stando a quanto trapelato sul web proprio in questi minuti. Probabilmente è troppo presto per parlare di down, visto che non siamo ancora su livelli altissimi al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma è fuori discussione il fatto che molti giocatori in questi minuti stiano riscontrando delle difficoltà nell'accedere alla piattaforma. Una conferma ...

Un tornado si abbatte in North Carolina - ma non impedisce a un ragazzo di giocare a Fortnite : Un tornado ha attraversato ieri la Carolina del Nord, causando uno stato di emergenza, interruzioni di corrente molto estese e un sacco di danni alla città Greensboro. Ma ha anche costretto un giocatore di Fortnite a lasciare il gioco in anticipo, come riporta PCGamer."Ero seduto a casa e stavo giocando a Fortnite, e all'improvviso ho sentito un po 'di rumore", ha detto Anton Williams a WXII 12 News. "Ho guardato fuori dalla finestra e ho ...

Perché non funziona Fortnite : problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...