Fortnite eclissa PUBG | nella prima metà del 2018 il numero di giocatori è sceso quasi del

(Di lunedì 4 giugno 2018)è l'indiscusso videogioco del momento, e il suo successo assume contorni ancora più significativi considerando come il titolo sviluppato da Epic Games sia riuscito a spazzare via un altro fenomeno planetario, Playerunknown's Battlegrounds, che nel giro di pochi mesi ha perso moltissimo terreno nei confronti del concorrente.A testimoniarlo giungono i dati riportati da The eSport Observer, che mostrano un costante declino deldidi Playerunknown's Battlegrounds. Nel giro infatti di 6 mesi, durante ladelha perso il 44,7% dei: se a gennaio si registrò il picco di un milione e mezzo dimediamente attivi, a maggio sono stati "soltanto" 876 mila.Per l'Observer questo netto calo è da attribuirsi alla migrazione degli utenti da, dato che al crollo del primo si è sovrapposta l'esplosione del secondo nei primi ...