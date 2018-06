Fortnite | debutta nello store il nuovo set Carcerato

eurogamer

(Di lunedì 4 giugno 2018) Loonline disi arricchisce oggi di tanti nuovi contenuti per tutti coloro che volessero rinnovare il proprio look nel Battle Royale di Epic Games. I nuovi oggetti fanno parte del set, tutto dedicato alla criminalità e che aggiunge due costumi e un deltaplano nuovi di zecca.Come riporta VG24/7 i costumi Canaglia e Furfante, entrambi inclusi nel set, possono essere acquistati ciascuno per 1.500 V-Buck, circa 15€, e danno rispettivamente accesso a due zaini esclusivi, una borsa con oggetti da scasso e una cassaforte. Ildeltaplano Volo Stellato è disponibile invece per 800 V-Buck, così come ilstrumento di raccolta Gufo Notturno.Tanti nuovi contenuti , che saranno sicuramente ambiti da coloro che hanno voglia di spendere i V-Buck acquistati con denaro reale o ottenuti grazie al Pass Battaglia o nella modalità Salva il Mondo. Che ne dite dei nuovi ...