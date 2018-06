Fontana rilancia su famiglie gay | “Battersi per la normalità è un atto eroico Questa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) “Abbiamo affermato cose che pensavamo fossero normali, quasi scontate: che un Paese per crescere ha bisogno di fare figli, che la mamma si chiama mamma (e non genitore 1), che il papà si chiama papà (e non genitore 2)”. Il ministro della Famiglia Lorenzoribadisce la sua posizione sulleomosessuali, di cui nei giorni scorsi aveva negato l’esistenza con dichiarazioni che avevano suscitato grandi polemiche. Reazioni che, nell’intervento pubblicato lunedì sul quotidiano Il Tempo, descrive come “una rivolta delle élite che non ci spaventa. Mai come in questo momento battersi per laè diventato un”, scrive il responsabile della Famiglia, che poi cita San Pio X: “«Vi chiameranno papisti, retrogradi, intransigenti, clericali: siatene fieri!», diceva. E noi siamo fieri di non aver paura di dirci cristiani, ...