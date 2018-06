Fognini-Cilic in diretta streaming dal Roland Garros | orario | copertura TV e via

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - serve la partita perfetta per l’impresa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Ritroveremo anche i due n.1 del mondo Rafael Nadal e Simona Halep . Lo spagnolo affronterà una delle sorprese del torneo, il tedesco Maximilian Marterer, classe '95, ed i favori del pronostico sono ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Oggi è il giorno di Fabio Fognini al Roland Garros 2018. Non ce ne vogliano gli altri protagonisti dello Slam francese, ma l’ultimo incontro sul campo del Philippe Chatrier ha un’importanza particolare per noi italiani. Fabio va a caccia dei quarti di finale, dove c’è già l’altro azzurro Marco Cecchinato (vittorioso ieri contro David Goffin), per uguagliare il suo miglior risultato in carriera nello Slam parigino. 7 anni ...

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Cilic streaming video e diretta tv - orario (tennis) : diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 01:00:00 GMT)

Roland Garros 2018 : i risultati di sabato 2 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola agli ottavi - Fognini affronterà Cilic : Andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Roland Garros 2018 ed il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile si è ormai definito. Come da pronostico, Rafael Nadal ha superato senza soffrire la testa di serie n.27 del seeding Richard Gasquet. In due ore di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, i colpi ad effetto di Rafa hanno piegato la resistenza del transalpino, incapace di opporre una valida resistenza alla ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO Fognini - agli ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio FOGNINI darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

Roland Garros - Cilic-Fognini agli ottavi di finale : PARIGI , FRANCIA, - Sarà Marin Cilic a sfidare Fabio Fognini negli ottavi del Roland Garros . Il tennista croato, testa di serie numero 3, ha sconfitto al terzo turno l'americano Steve Johnson per 6-3,...

Roland Garros - Fognini e Cilic al terzo turno : PARIGI , Francia, - Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del Roland Garros , seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 Atp e 18ª testa di serie, ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini domina e conduce due set contro Ymer - Cilic in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...