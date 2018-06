Flat Tax | versioni diverse nella Lega Bagnai | 2019 per le imprese | 2020 per le famiglie

Flat Tax - Borghi a SkyTG24 : serve tempo - più facile partire da imprese - : Il deputato leghista ha ammesso che estendere alle famiglie l'aliquota fissa "è una questione piuttosto complicata". Si è poi concentrato sui vantaggi: "Necessaria a semplificare di molto il sistema ...

Flat Tax - ipotesi due fasi : Lega divisa. «Per le famiglie taglio solo nel 2020» : Niente taglio delle tasse per le famiglie nel 2019. O forse sì. In un botta e risposta tutto interno alla Lega, i contorni della dual tax (le aliquote nel contratto sono due e non una come...

'Flat Tax per le famiglie dal 2020'. Ma economisti Lega divisi sui tempi : Bagnai ha intanto 'rettificatò anche il pensiero del nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che in un recente articolo non aveva escluso la possibilità di far aumentare l'Iva, spostando il peso ...

Bagnai - dal 2020 la Flat Tax per le famiglie. Economisti Lega si dividono : Bagnai è indicato da molti quotidiani come possibile sottosegretario al ministero dell'Economia. Diversa la posizione espressa ad Affaritaliani.it di un altro parlamentare della Lega, il senatore, ...

Ecco la road map per la Flat tax : Si torna a parlare della flat tax. La Lega, che aveva sottoscritto la proposta contenuta nel programma del centrodestra, intende portarla nell'agenda del governo giallo-verde. Il senatore della Lega Alberto Bagnai, economista, ne parla nello studio di Agorà, soffermandosi sui tempi e i modi di introduzione della tassa: "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il ...

La Flat Tax fa litigare la Lega : promessa per le imprese dal 2019 - poi le famiglie : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Lo ha spiegato Alberto Bagnai, uno degli economisti della Lega, durante la trasmissione Agorà dove ha di fatto ipotizzato il...

Flat Tax - Bagnai : per le famiglie dal 2020 - insorgono Pd e Fi : Roma, 4 giu. , askanews, E' subito scontro sulla Flat tax. Il leghista Alberto Bagnai ha prospettato che l'anno prossimo partirà solo per le imprese e dal 2020 anche per le famiglie. Raffica di ...

Sulla Flat Tax la Lega scopre la differenza tra propaganda e realtà : La campagna elettorale è più che over, e i vincitori fanno i conti con la differenza tra propaganda e realtà. Soprattutto nella Lega, certo più abituata al governo degli alleati a 5 stelle. Dunque dopo aver reso atto, come ministro dell’Interno, al predecessore Marco Minniti che in fatto di sbarchi

E' subito scontro sulla Flat tax : Roma, 4 giu. , askanews, E' subito scontro sulla flat tax. Il leghista Alberto Bagnai ha prospettato che l'anno prossimo partirà solo per le imprese e dal 2020 anche per le famiglie. Raffica di ...

Bagnai "Flat Tax : 2019 per imprese - 2020 per famiglie"/ Siri - Lega - smentisce collega di Governo : "non è vero" : Alberto Bagnai, 'flat tax, 2019 imprese e 2020 famiglie': Governo M5s-Lega, l'economista ha parlato della tassa piatta e di quando verrà applicata.

Il tributarista Luigi Lovecchio : "Il caos leghista sulla Flat tax? Mancano i soldi" : Il caos sulla flat tax dentro la Lega è legato a un motivo preciso: l'assenza di coperture. A dirlo, in un'intervista a Huffpost, è il professore Luigi Lovecchio, esperto di fiscalità generale e tributi: "C'è confusione sull'applicazione perché Mancano i soldi".Professore, nella Lega non c'è affatto unanimità sull'introduzione della flat tax. Bagnai propone due step, imprese prima e famiglie poi, ...

Flat Tax : il cambiamento che non c'è (per le imprese) - le famiglie devono aspettare : In pensione con la quota 100, un reddito per tutti e meno tasse per tutti... anzi no, la Flat tax può aspettare. Era il cavallo di battaglia della campagna elettorale del centrodestra, poi la Lega si era impegnata a farne...

Flat Tax - primo bisticcio in casa Lega : 2019 o 2020? : Senza contare che poco prima di essere nominato ministro dell'Economia, Giovanni Tria in un articolo pubblicato da FIRST online in esclusiva consigliava prudenza proponendo un livello di aliquote "...

Scontro in casa Lega - Siri contro Bagnai : "Flat Tax per tutti dal 2019" : Scontro sul fisco che verrà in casa Lega con il senatore Armando Siri, responsabile della scuola di formazione politica del carroccio, che smentisce quanto detto dal colLega ed economista Alberto Bagnai: "Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020" ha detto Siri, "ideologo" della flat tax, contraddicendo quanto sostenuto stamattina ...