«Flat Tax? Primo anno solo per imprese» Bagnai Lega | famiglie da secondo anno

Bagnai (Lega) : “Primo anno la Flat Tax solo per le imprese - dal secondo anche per famiglie” : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, intervenuto, secondo quanto riporta una nota del programma, ad...

Flat Tax - Bagnai : “Partirà in due tempi : prima le imprese nel 2019. Le famiglie nel 2020” : La Flat tax si fa dual tax anche nei tempi. “Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie”. Così il parlamentare della Lega Alberto Bagnai – che secondo indiscrezioni è in predicato di diventare sottosegretario al ministero dell’Economia – ad ...

Governo Conte - le famiglie e la Flat Tax : ecco chi guadagna di più : Il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato di vedere con favore la semplificazione e la riduzione del carico fiscale alla base della riforma, ben sapendo però che nel passaggio dai «contratti di Governo» ai ...

Fabrizio Masia : 'Dal governo Lega-M5s il Paese si aspetta Flat Tax e reddito di cittadinanza' : 'L'elettorato fatica a esprimersi su Giuseppe Conte : fino a due settimane fa non lo conosceva nessuno. Poi bisogna vedere se la gente interpreterà la sua figura come politica o tecnica. Nonostante il profilo sia più legato a quest'ultima dimensione,il fatto che sia stato nominato da Mattarella sulla base di un accordo tra due partiti ci fa pensare a un giudizio ...

SPILLO/ Flat Tax - Legge Fornero e i 'rebus' da sciogliere per Salvini : Ora che il Governo Lega-M5s è realtà, resta da capire come trasformare le promesse in provvedimenti concreti. Un dilemma è già pronto per Salvini.

