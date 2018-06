«Flat tax per le famiglie nel 2020» Ma gli economisti Lega sono divisi

Martina su Twitter : su Flat tax prosegue la presa in giro da parte di Lega e M5S : A scriverlo su Twitter il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, dopo le parole di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia.

Flat tax solo del 2020 per le famiglie. Intanto la sinistra attacca : sarà un regalo ai ricchi : Ad agirare le acque sono state le dichiarazioni odierne di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia. Intervenendo alla trasmissione ...

Flat tax - su Affari tutta la verità "Dal 2019 anche per le famiglie" "Il primo step costa 30 miliardi" : La Flat Tax rinviata al 2020 per le famiglie, come ha annunciato il leghista Alberto Bagnai? "No, non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo dei pasticci... Segui su Affaritaliani.it

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – "Il governo del cambiamento ha cambiato idea e la flat tax della Lega non esiste più. Oggi i leghisti hanno annunciato che si limiteranno all'IRES, ma c'è già e il governo Renzi l'ha ridotta. Copiano, non cambiano". Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter.

Maria Elena Boschi - balle e rosicate sulla Flat tax della Lega : 'Non esiste più - siete solo dei copioni' : Poche righe, feroci ed imprecise. Sono quelle con cui Maria Elena Boschi commenta su Twitter il piano rivelato da Alberto Bagnai sulla Flat-tax a matrice leghista. Il punto è che, programma alla mano, ...

Flat tax - cos'è e come funziona - : Significa "tassa piatta": è un tributo basato su un sistema fiscale non progressivo, calcolato come "aliquota fissa" che si applica alla base imponibile per calcolare il tributo. Il governo Lega-M5s ...

Alberto Bagnai - "Flat tax partirà in due tempi"/ Governo M5s-Lega : "2019 le imprese - 2020 le famiglie" : Alberto Bagnai, "flat tax partirà in due tempi": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:56:00 GMT)

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – "#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda". E' quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

Flat tax - Bagnai : 'Per le famiglie arriverà nel 2020' : ... senatore eletto con la Lega e probabile prossimo Sottosegretario all'Economia, ha voluto smentire le ipotesi che girano nelle ultime ore che vedrebbero il titolare del ministero dell'Economia ...

Flat tax - Bagnai assicura : Per le imprese in arrivo dal 2019 : Lo ha affermato Alberto Bagnai , economista della Lega che molti vedono già come possibile sottosegretario all'Economia. Intervenendo alla trasmissione Agorà su RaiTre, Bagnai ha spiegato che ci ...

