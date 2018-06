Flat tax | nessun rinvio per le famiglie

Fisco : cos'è la Flat tax e come funziona : Roma - Letteralmente, la flat tax significa in italiano 'tassa piatta' , basata su un sistema fiscale non progressivo e quindi calcolata come 'aliquota fissa'. Solitamente tale sistema si riferisce ...

«Flat tax per le famiglie dal 2020». Ma economisti Lega divisi sulle date : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno...

Flat tax - nessuno rinvio per le famiglie : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Flat tax : Siri - in 2019 imprese e famiglie : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con ...

La Flat tax non sarà esattamente una Flat tax - funzionerà a scaglioni : Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. 'Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far ...

La Flat Tax non sarà esattamente una Flat Tax - funzionerà a scaglioni : Il governo ipotizza una partenza in due tempi sulla Flat Tax: prima alle imprese e alle partite iva, poi alle famiglie. Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat Tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo.E poi a partire dal secondo ...

Flat tax - “ecco quando sarà introdotta e da chi si parte” : “Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie”. Lo ha detto il senatore della Lega Alberto Bagnai, parlando ad ‘Agorà’ su RaiTre, dei tempi e modi di introduzione della Flat tax. E’ stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante ...

Flat tax - il Pd contro Bagnai 'Sui redditi di impresa esiste già'. Fi 'Contratto disatteso' : ROMA. Un diluvio di critiche e di ironie. L' annuncio di Alberto Bagnai - parlamentare della Lega e possibile sottosegretario all'Economia - su tempi e modi di introduzione della Flat tax scatena irritazione, accuse e diverse battute. 'Nel 2019 la Flat tax scatterà solo per le imprese, l'anno successivo per le famiglie', è in ...

Flat tax divide Lega. Bagnai : per famiglie nel 2020. Siri : no - subito | : I senatori hanno parlato dei tempi per l'introduzione del nuovo sistema fiscale. Il primo aveva detto che l'anno prossimo sarebbe entrato in vigore solo per le imprese. Il secondo ha precisato: per le ...

Flat tax sulle imprese nel 2019 - per le famiglie slitta al 2020 : Nel programma di governo M5S-Lega sono state ipotizzate due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. Ora il governo appare indirizzato a far slittare la riforma delle aliquote per le famiglie al 2020...

Bagnai 'rinvia' la Flat tax per le famiglie. E il Pd si scatena : Un'ipotesi che si era fatta strada dopo la nomina a ministro dell'Economia di Giovanni Tria , non ostile in passato a questo scenario. ' Il discorso dell'aumento dell'Iva è assolutamente fuori ...

ALBERTO BAGNAI - "Flat tax : 2019 IMPRESE - 2020 FAMIGLIE"/ Governo M5s-Lega : "Deficit - parità di trattamento" : ALBERTO BAGNAI, "flat tax, 2019 IMPRESE e 2020 famiglie": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:51:00 GMT)