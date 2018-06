Flat tax | nessun rinvio per le famiglie | il leghista Siri smentisce il collega Bagnai

Scontro in casa Lega - Siri contro Bagnai : "Flat tax per tutti dal 2019" : Scontro sul fisco che verrà in casa Lega con il senatore Armando Siri, responsabile della scuola di formazione politica del carroccio, che smentisce quanto detto dal colLega ed economista Alberto Bagnai: "Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020" ha detto Siri, "ideologo" della flat tax, contraddicendo quanto sostenuto stamattina ...

Flat tax - il cambiamento che non c'è (per le imprese) - le famiglie devono aspettare : In pensione con la quota 100, un reddito per tutti e meno tasse per tutti... anzi no, la Flat tax può aspettare. Era il cavallo di battaglia della campagna elettorale del centrodestra, poi la Lega si era impegnata a farne...

Pd : Flat tax?Altra presa in giro Lega-5S : 17.36 "Flat tax. Continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi). Basta propaganda". Lo sottolinea il reggente del Pd, Martina, in un tweet, dopo le affermazioni dell'economista e parlamentare della Lega, Bagnai, sulla Flat tax prima per le imprese e poi per le famiglie.

Flat tax - nessun rinvio per le famiglie : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Fisco : cos'è la Flat tax e come funziona : Roma - Letteralmente, la flat tax significa in italiano 'tassa piatta' , basata su un sistema fiscale non progressivo e quindi calcolata come 'aliquota fissa'. Solitamente tale sistema si riferisce ...

«Flat tax per le famiglie dal 2020». Ma economisti Lega divisi sulle date : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno...

Flat tax - nessuno rinvio per le famiglie : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Flat tax : Siri - in 2019 imprese e famiglie : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con ...

Flat tax : Siri - in 2019 imprese e famiglie : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con ...

Flat tax : Siri - in 2019 imprese e famiglie : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con ...

La Flat tax non sarà esattamente una Flat tax - funzionerà a scaglioni : Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. 'Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far ...

La Flat Tax non sarà esattamente una Flat Tax - funzionerà a scaglioni : Il governo ipotizza una partenza in due tempi sulla Flat Tax: prima alle imprese e alle partite iva, poi alle famiglie. Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat Tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo.E poi a partire dal secondo ...

Flat tax - “ecco quando sarà introdotta e da chi si parte” : “Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie”. Lo ha detto il senatore della Lega Alberto Bagnai, parlando ad ‘Agorà’ su RaiTre, dei tempi e modi di introduzione della Flat tax. E’ stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante ...

Flat tax - il Pd contro Bagnai 'Sui redditi di impresa esiste già'. Fi 'Contratto disatteso' : ROMA. Un diluvio di critiche e di ironie. L' annuncio di Alberto Bagnai - parlamentare della Lega e possibile sottosegretario all'Economia - su tempi e modi di introduzione della Flat tax scatena irritazione, accuse e diverse battute. 'Nel 2019 la Flat tax scatterà solo per le imprese, l'anno successivo per le famiglie', è in ...