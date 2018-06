Flat tax | Bagnai | per famiglie rinviata al 2020

Fisco : Bellanova - Flat tax imprese? Esiste già - c’è Ires : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ho letto con attenzione le cose dette da Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e, a detta dei giornali, probabile sottosegretario all’Economia, sulla questione della flat tax”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Teresa Bellanova. “La prima osservazione che faccio riguarda il versante dei cittadini: osservo che già si mettono le mani avanti dicendo che per questo anno non se ne parla ( eh, ...

Flat tax - Lega : "Si parte dalle imprese". Ira Pd : c'è già da decenni : Bagnai: "A partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Marattin: "Ignorante, la Flat tax sui redditi di impresa c'è da decenni. E il governo Renzi l'ha ridotta"

Cos'è la Flat tax e come funziona : Letteralmente, la Flat tax significa in italiano 'tassa piatta', basata su un sistema fiscale non progressivo e quindi calcolata come 'aliquota fissa'. Solitamente tale sistema si riferisce alle ...

Alberto Bagnai : 'Flat tax per le famiglie dal 2020' : 'Per noi il discorso sull'aumento dell'Iva è assolutamente fuori discussione. Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. ...

Bagnai - Lega - : Flat tax? Si inizia solo con imprese dal prossimo anno : Roma, 4 giu. , askanews, 'Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi, a partire dal ...

La Flat tax si applicherà subito solo alle imprese. Per le famiglie arriverà non prima del 2020 : La Flat Tax per le famiglie non arriverà prima del 2020, saranno le imprese ad avere priorità nella fase di introduzione del provvedimento fiscale a doppia aliquota. È quanto dichiarato dall'economista leghista Alberto Bagnai durante un'intervista concessa alla trasmissione televisiva Agorà Rai3.Continua a leggere

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora : Bagnai "Flat tax imprese nel 2019 - famiglie nel 2020" (4 giugno 2018) : Ultime Notizie di oggi lunedì 4 giugno 2018, ultim'ora: Governo M5s-Lega, il parlamentare Alberto Bagnai rivela "Flat tax imprese nel 2019, famiglie nel 2020"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:21:00 GMT)

Flat tax? Iniziamo dove si può - per giovani professionisti e piccole partite Iva : Vogliamo introdurre la Flat tax? Bene, Iniziamo subito come si può, dove si può. In Italia esiste da qualche anno il cosiddetto regime forfettario, un'aliquota del 15% sostitutiva di Irpef e Iva per i lavoratori autonomi fini a 30mila euro di reddito annuo.Si tratta dunque di un regime dedicato ai free-lance, a chi si inventa un lavoro o magari a chi cerca una ripartenza dopo un percorso lavorativo terminato. È una forma di ...

Bagnai (Lega) : “Primo anno la Flat tax solo per le imprese - dal secondo anche per famiglie” : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, intervenuto, secondo quanto riporta una nota del programma, ad...

Flat tax - Alberto Bagnai : "Si parte il prossimo anno con le imprese - poi toccherà alle famiglie" : Il ricorso al deficit per stimolare l'economia riteniamo che possa essere accettato in sede europea" Parla @AlbertoBagnai . #agorarai pic.twitter.com/glZ7kETbNS — Agorà , @agorarai, 4 giugno 2018 ...

Bagnai - Lega - : «Flat tax - prima le imprese e poi le famiglie» : «L'aumento dell'Iva è assolutamente fuori discussione» la risposta del senatore leghista alla domanda se fosse d'accordo con un articolo in cui il neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sosteneva ...

Governo Conte - Flat tax per le imprese nel 2019 - per le famiglie slitterà al 2020 : Nel programma di Governo M5S-Lega sono state ipotizzate due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. Ora il Governo appare indirizzato a far slittare la riforma delle aliquote per le famiglie al 2020...

«Flat Tax? Primo anno solo per imprese» Bagnai (Lega) : famiglie da secondo anno : Il possibile sottosegretario all’Economia: «All’inizio si applicherà ai redditi di impresa, dal secondo anno riguarderà anche i nuclei familiari»

Flat tax - rivoluzione rinviata "Per le famiglie partirà dal 2020" Bagnai : per le imprese dal 2019 : " Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Queste le parole del leghista Alberto Bagnai sulla Flat Tax, cavallo di battaglia Segui su affaritaliani.it