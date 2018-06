Flat Tax - Bagnai assicura : "Per le imprese in arrivo dal 2019" : Lo ha affermato Alberto Bagnai , economista della Lega che molti vedono già come possibile sottosegretario all'Economia. Intervenendo alla trasmissione Agorà su RaiTre, Bagnai ha spiegato che ci ...

Flat Tax - Bagnai : «Subito alle imprese - per le famiglie rinviata al 2020» : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno...

Flat Tax sulle imprese nel 2019 - slitterà al 2020 per le famiglie|A chi conviene : Il possibile sottosegretario all’Economia: «Nel 2019 si applicherà ai redditi di impresa, dal 2020 riguarderà anche i nuclei familiari»

Fisco : Speranza - Flat Tax Robin Hood al contrario : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La flat tax è come un Robin Hood al contrario. Un regalo ai più ricchi a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica che sono già al limite. #noflatax”. Così via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Fisco: Speranza, flat tax Robin Hood al contrario sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fisco : Speranza - Flat Tax Robin Hood al contrario : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La flat tax è come un Robin Hood al contrario. Un regalo ai più ricchi a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica che sono già al limite. #noflatax”. Così via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Fisco: Speranza, flat tax Robin Hood al contrario sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Flat Tax - Bagnai : l'anno prossimo per imprese - 2020 per famiglie - : Il parlamentare della Lega, indicato come possibile sottosegretario all'Economia del governo Conte, ha parlato dei tempi per l'introduzione del nuovo sistema fiscale. Sull'Iva ha aggiunto: "Per noi il discorso dell'aumento è assolutamente fuori discussione"

Fisco : Speranza - Flat Tax Robin Hood al contrario : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La flat tax è come un Robin Hood al contrario. Un regalo ai più ricchi a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica che sono già al limite. #noflatax”. Così via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Fisco: Speranza, flat tax Robin Hood al contrario sembra essere il primo su Meteo Web.

Bagnai - accordo per Flat Tax dal 2019 : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal ...

Fisco : Bellanova - Flat Tax imprese? Esiste già - c’è Ires : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ho letto con attenzione le cose dette da Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e, a detta dei giornali, probabile sottosegretario all’Economia, sulla questione della flat tax”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Teresa Bellanova. “La prima osservazione che faccio riguarda il versante dei cittadini: osservo che già si mettono le mani avanti dicendo che per questo anno non se ne parla ( eh, ...

Fisco : Bellanova - Flat Tax imprese? Esiste già - c’è Ires : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ho letto con attenzione le cose dette da Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e, a detta dei giornali, probabile sottosegretario all’Economia, sulla questione della flat tax”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Teresa Bellanova. “La prima osservazione che faccio riguarda il versante dei cittadini: osservo che già si mettono le mani avanti dicendo che per questo anno non se ne parla ( eh, ...

Flat Tax - Lega : "Si parte dalle imprese". Ira Pd : c'è già da decenni : Bagnai: "A partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Marattin: "Ignorante, la Flat tax sui redditi di impresa c'è da decenni. E il governo Renzi l'ha ridotta"

Flat Tax - Bagnai : per famiglie rinviata al 2020 : Secondo il parlamentare della Lega ci sarebbe un accordo per applicarla nel primo anno solo alle imprese e nel secondo anche ai cittadini - "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la ...

Cos'è la Flat Tax e come funziona : Letteralmente, la Flat tax significa in italiano 'tassa piatta', basata su un sistema fiscale non progressivo e quindi calcolata come 'aliquota fissa'. Solitamente tale sistema si riferisce alle ...

Alberto Bagnai : 'Flat Tax per le famiglie dal 2020' : 'Per noi il discorso sull'aumento dell'Iva è assolutamente fuori discussione. Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. ...