Fisioterapia | curarsi con un laser rivoluzionario

(Di lunedì 4 giugno 2018) Entrare nella sede dell’AC Milan per un tifoso è un po’ come varcare la soglia di una cattedrale. Meraviglia e stupore e il pensiero fisso di poter incrociare qualche calciatore famoso (salvo poi ricordarti che sono ad allenarsi). Invano, il tifoso si è dovuto accontentare della bandiera rossonera Franco Baresi presente alla presentazione di Theal Therapy, tecnologia medica brevettata da Mectronic, che, da oltre 10 anni, aiuta lo staff medico della casa rossonera per il recupero dei suoi giocatori. La Theal Therapy promette di rivoluzionare la, come ha commentato l’indimenticato capitano Baresi, che di infortuni ne ha vissuti parecchi: «Lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie come ildi Theal Therapy, una vera e propria terapia dei campioni alla portata di tutti, rappresenta uno strumento d’avanguardia e io e il Milan siamo orgogliosi di poter ...