Fisco | stangata per famiglie e imprese | 53 miliardi di euro a giugno Imu Tasi le più

Fisco - a giugno stangata da 53 - 3 miliardi : A giugno il Fisco comincia seriamente a presentare il conto ai contribuenti italiani. Entro il 30, infatti - tra le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori, Imu e Tasi, Iva, l'Ires, Irpef delle partite Iva, Irap, Tari e tutta una serie di altre imposte minori - le famiglie, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno versare 53,3 miliardi di euro di tasse. È quanto segnala la Cgia di Mestre evidenziando che l'impegno economico più ...

Fisco - la stangata delle tasse patrimoniali : ecco le più esose : Nel 2016, ultimo anno disponibile con dati aggiornati, gli italiani hanno versato al Fisco 45,4 miliardi di euro di imposte patrimoniali. Lo rileva la Cgia di Mestre che ha preso in considerazione 14 differenti imposte patrimoniali, tra cui Ici, Imu...

