Fisco : Speranza - flat tax Robin Hood al contrario : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La flat tax è come un Robin Hood al contrario. Un regalo ai più ricchi a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica che sono già al limite. #noflatax”. Così via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Fisco: Speranza, flat tax Robin Hood al contrario sembra essere il primo su Meteo Web.