Fisco : Martina - flat tax? continua presa in giro italiani : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda”. E’ quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Fisco: Martina, flat tax? continua presa in giro italiani sembra essere il primo su Meteo Web.