Fisco | Bellanova | flat tax imprese? Esiste già | c’è Ires

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ho letto con attenzione le cose dette da Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e, a detta dei giornali, probabile sottosegretario all’Economia, sulla questione dellatax”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Teresa. “La prima osservazione che faccio riguarda il versante dei cittadini: osservo che già si mettono le mani avanti dicendo che per questo anno non se ne parla ( eh, come è diverso fare campagna elettorale e governare). Ma la cosa che colpisce di più è che questa frenata sullatax ai cittadini viene motivata dicendo che verrà privilegiata latax per le. Beh, informo Bagnai e il ‘governo del cambiamento’ che per lec’è l’da tempo e che i nostri governi, quelli a guida Pd l’hanno anche ridotta recentemente”, conclude. L'articolo: ...