FInals NBA | Curry bombarda i Cavs e Golden State vola sul 2-0

FInals NBA – J.R. Smith e quella ‘critica’ a LeBron James : “giocare con lui è un dono e una maledizione” : Prima di gara-2, J.R. Smith ha parlato di quanto sia bello e complicato giocare nella stessa squadra di LeBron James Non è certamente un bel periodo per J.R. Smith. La guardia dei Cleveland Cavaliers, com’è noto, è stato lo sfortunato protagonista dell’episodio che ha deciso gara-1, non rendendosi conto del punteggio di parità e non prendendo il tiro della possibile vittoria. La guardia dei Knicks è stata bersagliata dalle critiche e ...

NbaFInals - com'è finita gara-2 tra Golden State e Cleveland : Roma, 4 giu. , askanews, Il segno dei Golden State Warriors sulle finals Nba. Steph Curry realizza 9 triple , nuovo record per la storia delle NBA Finals, e chiude con 33 punti, guidando gli Warriors ...

Basket - FInals NBA : Golden State-Cleveland - il film di gara 2 : Golden State ha battuto Cleveland 122-103 in gara 2 delle Finals Nba portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle sette partite. La serie si sposta adesso a Cleveland per gara 3 in programma ...

Basket - FInals NBA : Curry show e Golden State concede il bis vincente : SAN FRANCISCO - Golden State concede il bis vincente e si avvicina al terzo Anello in quattro anni. Alla Oracle Arena di Oakland, in gara 2 delle Finals Nba, i Warriors suonano ben altra musica ...

NBA FInals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

Nba FInals - ciclope LeBron morde ma... Le 5 sentenze di gara-2 : Golden State domina gara-2 delle Finals, da copione, avanti dal primo canestro alla fine. Va a Cleveland sul 2-0: vedremo se mercoledì in Ohio riuscirà a recuperare Iguodala, che in questa serie ...

Nba FInals - Golden State-Cleveland 122-103 - Warriors 2-0 nella serie : Il tiro di Steph Curry è una delle 7 meraviglie della Nba moderna. Preciso, letale, poesia in movimento. Chi lo affronta sa che prima o poi sarà decisivo, che non potrà farci nulla non importa quanto ...

NBA FInals - la rabbia di LeBron James in panchina dopo l'errore di J.R. Smith in gara-1 : Le immagini dell'ultimo possesso di gara-1 le abbiamo viste , e giudicate, tutti: J.R. Smith che cattura il rimbalzo d'attacco, regala ai Cavaliers un extra-possesso fondamentale e al posto di puntare ...

NBA FInals 2018 : un Curry da record porta Golden State sul 2-0 contro Cleveland : Grazie ad uno show di Stephen Curry nell’ultimo quarto i Golden State Warriors battono 122-103 i Cleveland Cavaliers e si portano sul 2-0 nelle Finals NBA. Una gara-2 che non ha avuto dunque un epilogo incredibile come la partita d’esordio, con i padroni di casa comunque sempre avanti e che hanno trovato il break decisivo nei primi minuti dell’ultimo periodo. E’ la notte di Curry, miglior marcatore del match 33 punti, ma ...

NBA FInals - coach Andre Iguodala spiega - l'allievo Jordan Bell esegue : Se un giorno Andre Iguodala diventerà un grande allenatore, state pur certi che avrà grande successo con i giovani — o quantomeno questo è ciò che fa presagire con i suoi consigli a bordo campo già ...

NBA FInals - ovazioni - cori da MVP - passaggi sbagliati : la gara-2 particolare - e modesta - di J.R. Smith : Dopo il disastroso finale di gara-1, riflettori, attenzioni e soprattutto critiche sono state a lungo e ripetutamente rivolte verso J.R. Smith; diventato l'uomo simbolo scaraventato sul banco degli ...

NBA FInals - James - la situazione non migliora : l'occhio rosso è un problema per LeBron : Piove sul bagnato, poi arriva la grandine e tutto il resto. Lo sa bene LeBron James che da sempre deve fare i conti con ostacoli e difficoltà sempre maggiori ogni volta che si ritrova a competere per ...

NBA FInals - Golden State-Cleveland Gara-2 122-103 : Steph Curry è inarrestabile - Warriors sul 2-0 : Questa volta Golden State e Cleveland non hanno dato vita alla girandola di emozioni del primo episodio della serie, per quanto i Cavs ci abbiano anche provato per almeno tre quarti. Arrivati all'...

FInals NBA – Draymond Green infiamma gara-2 - che frecciatina a J.R. Smith : “un giocatore deve sempre sapere il punteggio - è una specie…” : Draymond Green è tornato a parlare del clamoroso finale di gara-1, sottolineando ancora una volta l’errore di J.R. Smith dopo il rimbalzo gara-2 delle Finals NBA è distante solo un paio di ore e Draymond Green ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco. In che modo? Tornando a parlare del clamoroso episodio che ha coinvolto J.R. Smith nel finale di gara-1. Per chi ancora non lo sapesse, la guardia dei Cavs ha catturato un rimbalzo ...