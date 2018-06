Finali Nba | Golden State avanti 2-0

Com’è finita gara-2 delle Finali Nba tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : I Golden State Warriors hanno vinto gara-2 delle finali dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers e si sono portati 2-0 nella serie (vince la prima squadra che arriva a 4 vittorie). La partita è finita 122-103, con Golden State The post Com’è finita gara-2 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Come vedere in tv e in streaming gara-2 della Finali Nba tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Gara-1 è finita ai supplementari e Golden State ha vinto 124-114; gara-2 si disputerà alle 2 di stanotte

Golden State Cleveland/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Finali Nba gara-2) : diretta Golden State Cleveland info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 delle finali NBA iniziate con un successo dei Warriors e un errore clamoroso

NBA - il photoblog delle Finali : il volo di Durant la miglior foto di gara-1 : Per ogni gara di finale NBA, Bernstein selezionerà in esclusiva per il sito di Sky Sport la sua foto più bella della gara appena conclusa, accompagnando lo scatto con una breve motivazione che ...

Finali Nba - Cavs ko - ai Warriors gara 1 : I Golden State Warriors si sono aggiudicati la prima delle sette gare di finale della Nba 2018. I Cleveland Cavaliers infatti si sono dovuti arrendere in casa ai campioni in ...

Golden State Cleveland/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Nba gara-1) : diretta Golden State Cleveland, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 delle finali NBA. Per il quarto anno consecutivo sono queste due squadre a giocarsi il titolo

Al via le Finali Nba 2018 : ecco dove seguire tutte le gare : Per la quarta volta consecutiva a contendersi il titolo NBA saranno Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers

Alle Finali Nba giocano sempre gli stessi - tutti hanno uno spettro da raggiungere : Roma. Qualche settimana fa Jason Gay, esperto di sport del Wall Street Journal, ha scritto che da quando sono iniziati i playoff dell’Nba, il campionato americano di pallacanestro, lascia che i suoi figli stiano svegli fino a tardi quando gioca la squadra dei Cleveland Cavaliers. I Cavaliers sono la

Finali Nba - Houston-Warriors ora 3-2 : Sorpresa in gara 5 delle Finali Nba nella Western Conference. I Rockets infatti hanno battuto per 98-94 i campioni in carica di Golden State e ora conducono la serie per 3-2.

Finali Nba : Boston batte Cleveland - è 3-2 : Il rookie Jayson Tatum ha segnato 24 punti e Al Horford ne ha aggiunti 15, più 12 rimbalzi, per aiutare i Boston Celtics a battere i Cleveland Cavaliers 96-83 e prendere un ...

NBA - tutti i Finalisti dei premi stagionali : James - Harden e Davis per l'MVP : Manca ancora poco più di un mese all'annuncio dei vincitori dei premi individuali della stagione 2017-18, ma la NBA ha deciso di portarsi avanti. Nella notte sono stati annunciati i tre finalisti per ...

NBA – Premi individuali stagione 2017-2018 : ecco tutti i Finalisti : L'NBA ha reso noti i finalisti per i Premi individuali della stagione 2017-2018: ecco i 3 giocatori che si giocheranno i 6 Premi in palio Con la postseason che si avvia verso le fasi finali, è tempo di pensare a chi saranno i possibili vincitori dei Premi individuali della stagione regolare 2017-2018. La NBA ha annunciato i 3 finalisti per le 6 categorie che, come sempre, verranno Premiate: Coach of the Year, Rookie of the Year, Most ...

DIRETTA / Boston Cleveland (risultato live 108-83) streaming video e tv : Boston la chiude (NBA Finali Est) : DIRETTA Boston Cleveland, streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?

Diretta / Boston Cleveland (risultato live 78-64) streaming video e tv : rientra Cleveland (NBA Finali Est) : Diretta Boston Cleveland, streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?