Finale Grande Fratello 15 | Barbara d’Urso contro il Ministro Fontana VIDEO

Grande Fratello - Gina Lollobrigida super star della Finale entra nel confessionale : Gina Lollobrigida è la super ospite della finale del Grande Fratello . La diva del cinema italiano entra nella casa per dare consigli ai ragazzi e a Simone Coccia in particolare. Barbara D'urso 'copia'...

Grande Fratello 15 Finale diretta : Gina Lollobrigida in casa : [live_placement] Grande Fratello 15 finale : anticipazioni Grande Fratello , il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale . In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la lettura Grande Fratello 15 finale diretta : Gina Lollobrigida in casa pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 22:41.

La sigla d'apertura per la Finale del Grande Fratello 15 (video) : Non c'è finale del Grande Fratello senza sigla finale. Stavolta la coreografia scelta per l'atto finale dell'edizione 2018 è a tematica Barbie. Sulla scia dell'ospitata del Ken Umano, Rodrigo Alves (il 35enne anglo-brasiliano famoso per essersi sottoposto a più di 50 operazioni chirurgiche), avvenuta alcune settimane fa con un'entrata nella casa in pieno stile "confezione" da bambola. Barbara d'Urso ha voluto giocare così con i ...