‘Fiamma Special Olympics Italia’ a Sesana per apertura Giochi

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. – (AdnKronos) – SNAITECH eItalia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento, l’Ippodromo SNAIdi Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia didei XXXIVNazionali Estivi. L’accensione del tripode con la Torciadarà ufficialmente il via ai, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un’ospite ‘e”, la cantante romana Syria, amica di iZilove ...