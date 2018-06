Ferdinando Imposimato a Rebibbia | la memoria di un uomo giusto fedele alla Costituzione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’idea era venuta nel corso di una riunione con la moglie e la figlia: passare il giorno di San, 30 maggio, in uno dei luoghi che hanno caratterizzato l’attività del Presidente, il carcere di. Ho avuto l’onore di accompagnarcelo tante volte, al punto che con una delle sue proverbiali battute una volta azzardò paradossalmente che “s’era fatto più galera” di quanta ne avesse comminata. Eventi, incontri, lectio magistralis e poi, da qualche anno, lo sportello legale per la consulenza gratuita ai detenuti più bisognosi. Da quel gruppo di collaboratori era nato il comitato per il no al referendum, a difesa della. Questi, insieme alle persone a lui più vicine, amici e colleghi, avvocati, magistrati e politici, hanno voluto unirsi nella commemorazione. Direzione, Area educativa e Polizia penitenziaria della Casa di Reclusione, hanno voluto fin ...