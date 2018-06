FCA ancora in rosso Mercato riflette sul Piano Industriale

FCA - una storia con un finale ancora tutto da scrivere : L’ultimo piano industriale di Sergio Marchionne è l’atto conclusivo di una vicenda durata 14 anni che ha portato alla rifondazione della Fiat decotta e alla rinascita della Chrysler fallita. Non hanno, però, trovato ancora soluzione due rebus determinanti: il nome del prossimo Ceo e il futuro di Fca in termini di alleanze e cessioni...

FCA - trimestrale da record : l'utile supera il miliardo - +59% - - ridotto ancora il debito : TORINO - Fca ha chiuso il primo trimestre Del 2018 con un utile netto di 1,021 miliardi di euro, in rialzo del 59% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I ricavi netti ammontano a 27,027...

Europa : mercato dell'auto frena a marzo. FCA segna -8% - ma ancora forte crescita per Jeep : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa. Secondo i dati diffusi qualche minuto fa dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei di auto, il mese di marzo è stato ...