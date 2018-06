Fallout 76 potrebbe essere focalizzato sull'online - ma con una forte componente narrativa : Fallout 76 è stato rivelato di recente e l'annuncio ha scatenato una frenetica tempesta di speculazioni e reazioni in rete. Da quando è stato annunciato il gioco, ci sono state molte notizie su come Fallout 76 sarà un gioco focalizzato sull'online , simile per natura a Rust, e questo ha causato un certo panico e una ricezione negativa tra i fan della serie.Tuttavia, Jason Schreier di Kotaku, che per primo ha diffuso la notizia sulla natura online ...

Bethesda : il misterioso teaser comparso in rete potrebbe riferirsi a un nuovo Fallout? : Ieri, come molto probabilmente saprete, Bethesda ha improvvisamente pubblicato un misterioso teaser con le parole "Please Stand By". In seguito, la rete è stata invasa da varie teorie riguardo il significato del teaser: alcuni pensano sia riferito alla versione remastered del terzo episodio, altri hanno creduto fosse collegato a New Vegas con un coinvolgimento di Obsidian, anche se lo studio ha subito smentito le voci.Quindi, la maggioranza ...