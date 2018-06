Facebook spento per un mese | l' esperimento della Papua Nuova Guinea

Facebook spento l’11 aprile? È l’operazione “Faceblock” : Una campagna è stata lanciata per astenersi da Facebook e le sue altre piattaforme Instagram, Messenger e WhatsApp, per 24 ore l’11 aprile, annuncia il Guardian. La data coincide con l’audizione al Congresso americano di Mark Zuckerberg per testimoniare riguardo i quesiti sollevati in termini di privacy e utilizzo dati degli utenti. Per la campagna – che ha inteso lanciare l’iniziativa sulla scia della vicenda Cambridge ...