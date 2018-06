Facebook si rinnova nel design e supporta le icone adattive di Android

Facebook rinnova la politica sulla privacy - cosa è cambiato? : Facebook ha rinnovato le politiche sulla privacy, quelle che probabilmente non hai ami letto quando ti sei iscritto/a al social network con oltre due miliardi di utenti mensili. Le privacy policy contengono le informazioni riguardo i dati che il social blu raccoglie dai propri utenti. Come parte della nuova politica, rilasciata il 19 aprile, la compagnia sta anche precisando in modo più preciso come raccoglie e usa quelle informazioni su di ...