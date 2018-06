Facebook | molti adolescenti stanno abbandonando il social network

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Per dirla in parole povere, il 2018 è stato un anno difficile per, e sembra che la famosa piattaforma dimedia non sia ancora fuori dai guai. Un nuovo studio del Pew Research Center, pubblicato il 31 maggio, mostra che, sempre più spesso, i ragazzi di eta' compresa tra i 13 ed i 17 anni scelgono piattaforme come YouTube, Instagram e Snapchat. Incentrato sulle abitudini deimedia deglinegli Stati Uniti, lo studio mostra che c'è stato un calo significativo in pochi anni. Uno studio analogo dal 2014-2015 ha mostrato che il 71% deglierano utenti di; nello studio del 2018, tale numero è sceso a circa il 51%. L'analisi non riesce a fornire ragioni specifiche sul perché glisirapidamente allontanando dalla piattaforma, ma questi numeri sembrano tracciare un futuro incerto per. Al contrario, il 35% ...