Facebook ha dato accesso ai dati personali degli utenti a 60 aziende | tra cui

WhatsApp - il suo cofondatore lascia Facebook : Tra le attività cui si dedicherà ci sono sia lo sport, in particolare con ultimate frisbee, che le sue passioni, tra le quali la "collezione di rare Porsche raffreddate ad aria". WhatsApp è stata ...

Jan Koum - co-fondatore e CEO di WhatsApp - lascia Facebook : Questi ultimi mesi per Facebook sono stati particolarmente complicati, con il caso Cambridge Analytica che ha messo in luce un vero e proprio “datagate” che ha costretto Mark Zuckerberg a presentarsi di fronte al Congresso degli Stati Uniti per rispondere ad una serie di domande in merito alla gestione dei dati degli utenti e non solo. Nonostante il periodo complicato, i conti della società non sembrano averne risentito come ...

Facebook : fondatore WhatsApp conferma addio - 'vado avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Il cofondatore di WhatsApp lascia Facebook (dalla vendita aveva incassato 9 - 5 miliardi) : Jan Koum ha detto di volersi prendere "del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia", senza accennare a disaccordi dietro il suo addio. Critiche...

Sci alpino - Sofia Goggia scrive una lettera su Facebook : “Cara neve - ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato…” : “Oggi è quel giorno. Quel giorno in cui la stagione finisce, per davvero. Stasera arriverò a casa e definitivamente, per la prima vera volta, poserò la medaglia e la coppa sulle credenza in camera mia, con la consapevolezza che rimarranno lì per un po’. Allora ripenso a quello che è stato e...”, un estratto del post lungo di Sofia Goggia sulla sua pagina facebook che, in pausa dopo le fatiche di quest’infinita ...

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

Chi è Max Schrems - l'avvocato trentenne che ha sfidato Facebook - e ha vinto - : Molto prima della violenta reazione di Big Tech, prima che i politici arrivassero a temere il potere dei responsabili delle aziende tecnologiche, e prima ancora che gli utenti di Facebook mettessero ...

Chi è Max Schrems - l’avvocato trentenne che ha sfidato Facebook (e ha vinto) : Ha sfidato il colosso tecnologico per la prima volta nel 2011. Oggi questo attivista che si batte per il rispetto della privacy parla di Cambridge Analytica e del perché la battaglia sia da considerare appena agli inizi...

Le nuove regole di Facebook hanno mandato in tilt Tinder : Web 0.0 di Biancoshock – Civitacampomarano (CB), 2016 Come non bastasse gestire uno scandalo che ha toccato 87 milioni di utenti (queste le nuove stime, ben maggior rispetto a quelle iniziali), ora Facebook si troverà sul groppone anche qualche match mancato. Pare proprio che gli aggiornamenti approntati dalla piattaforma per evitare che si ripeta una raccolta dati dalle app terze e un ipotetico Cambridge Analytica 2 abbiano inficiato le ...

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...

Rimandato il lancio dello smart speaker di Facebook? : ... in attesa di un momento più tranquillo, e solo dopo che sarà stata portata avanti una profonda riflessione da parte di Facebook sulla propria politica di raccolta dei dati. Amazon Echo è il ...

Caso Cambridge Analytica : anche Brian Acton (co-fondatore di WhatsApp) aderisce alla campagna #deleteFacebook : La multinazionale Facebook e il suo fondatore, Mark Zuckerberg, nell’ultima settimana stanno vivendo forse uno dei periodi più complicati dalla nascita del social network, a causa delle rivelazioni che hanno portato alla luce quello che a tutti gli effetti appare come un uso improprio dei dati sensibili di milioni di utenti ai quali ha avuto accesso la società Cambridge Analytica. Dati che, tra le altre cose, sarebbero stati utilizzati ...

Facebook : il co-fondatore di WhatsApp invita a cancellarsi - lo scandalo Video : La notizia più battuta dai principali siti d'informazione globale vede, nelle ultime ore, il social-network più amato di sempre, '#Facebook', finire al centro delle polemiche, a to del clamoroso scandalo della societa' di consulenza 'Cambridge Analytica', che avrebbe ricevuto i dati personali degli utenti, per fini legati alla propaganda politica. 'Delete Facebook [Video]' è divenuto argomento di massa su Twitter e non solo. 'Delete Facebook': è ...

Facebook : il co-fondatore di WhatsApp invita a cancellarsi - lo scandalo : La notizia più battuta dai principali siti d'informazione globale vede, nelle ultime ore, il social-network più amato di sempre, 'Facebook', finire al centro delle polemiche, a seguito del clamoroso scandalo della società di consulenza 'Cambridge Analytica', che avrebbe ricevuto i dati personali degli utenti, per fini legati alla propaganda politica. 'Delete Facebook' è divenuto argomento di massa su Twitter e non solo. 'Delete Facebook': è ...