Facebook condivide dati con big mobile

Facebook - accordo per condividere dati : 5.46 Facebook ancora nel mirino sul fronte della violazione della privacy: secondo quando scrive il New York Times, nel tempo avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone,tablet e altri dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati personali di migliaia di utenti e dei loro 'amici' senza esplicito consenso. Tra i gruppi con cui il colosso di Mark Zuckerberg avrebbe siglato intese negli ultimi dieci anni ci ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su Whatsapp : ecco come Video : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un Video ...

Presto si potranno condividere i post di Facebook su Whatsapp : Indietro 23 maggio 2018 2018-05-23T16:59:36+00:00 ROMA – Presto si potranno condividere i post di Facebook su Whatsapp. La piattaforma di Mark Zuckerberg sta testando le nuova funzionalità nella versione Beta dell’app. A rivelarlo è Gadgets Now. Su Twitter, Matt Navarra – ex di The Next Web – ha, poi, pubblicato uno screenshot, prova dei test. Accanto ai […] L'articolo Presto si potranno condividere i post di Facebook su Whatsapp proviene ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

