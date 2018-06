F1 | Verstappen ha le idee chiare | “in Canada per riscattare l’amaro ritiro dello scorso

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Maxè già concentrato sul prossimo Gp del, svelando di volerildella scorsa stagione Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit Renault. Photo4 / LaPresse Inperò sarà tutta un’altra storia, sul circuito canadese si potrà sorpassare molto di più, motivo per il quale Maxgià pregusta una gara d’attacco: “lungo il circuito Gilles-Villeneuve penso che l’ultima chicane sia molto importante per sorpassare, si arriva ad altissime velocità e quando arrivi alla staccata i freni potrebbero essersi un po’ raffreddati il che significa che devi stare ...