F1 | Ricciardo impaziente in vista del Gp del Canada | “daremo del filo da torcere a chi ci

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Danielha parlato indel Gp del, sottolineando di voler ottenere un altro ottimo risultato dopo la vittoria a Monaco Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Photo4 / LaPresse Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit Renault: “attraversare il traguardo a Monaco dopo una gara così difficile è stata una sensazione meravigliosa” – le parole disul sito internet della Red Bull – il mio nome è sotto i riflettori ora e aver vinto la gara più iconica del Mondiale mi fa sentire bene. Dopo Monaco è bello poter affrontare un altro circuito cittadino che amo, uno dei miei preferiti, sia per la pista ma anche per la città, ...