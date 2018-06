F1 – Dopo Montecarlo tornano i sorpassi | arriva il Gp del Canada | ecco ORARI e DIRETTE TV

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Archiviato il week-end di Monaco, la Formula 1 torna in pista per il Gp del, settimo appuntamento in calendario Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit Renault. A Montreal sarà però tutta un’altra storia, sul circuito canadese infatti torneranno ie le emozioni, mancate tra le stradine diil programma del Gp del: Giovedì 7 giugno 2018 Conferenza Stampa ore 17 su Sky Sport F1 HD Venerdì 8 giugno 2018 FP1 ore 16:00 su Sky Sport F1 HD FP2 ore 20:00-21:30 su Sky Sport F1 HD Sabato 9 giugno 2018 FP3 ore 17:00-18:00 su Sky Sport F1 HD Qualifiche ore 20:00-21:00 su Sky Sport ...