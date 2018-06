Ex prostituta neozelandese diventa Dama dell' Ordine al Merito per volere della regina

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Quando la poliziaa Nuova Zelanda ha arrestato Catherine Healy dopo aver fatto irruzione nel boro di Wellington in cui lavorava negli anni Ottanta, nessuno immaginava che un giorno la donna sarebbe stata riconosciuta per la sua attività al servizio del paese dallaElisabetta II. "Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere", ha rivelato la donna al Guardian. "Fino a due settimane fa, l'idea non ci aveva affatto sfiorato". Per anni insieme alle sue colleghe di lavoro, Catherine ha combattuto lo stigmaa prostituzione, mentre lottava anche per ottenere maggiori diritti e garanzie per il lavoro che svolgevano. Adesso Haley è stata nominataGran Compagnoala Nuova Zelanda per essersi spesa per i dirittie prostitute. "Ero spaventata e lo trovavo davvero difficile da credere", ha riferito ancora al Guardian la donna. ...