Euro | l' Italia senza moneta unica sarebbe ricca come Londra

Christophe Castaner : "L'Italia ha votato con i piedi per colpa dell'Europa" : "Per colpa dell'Europa l'Italia ha votato con i piedi". Il fedelissimo di Emmanuel Macron, Christophe Castaner, non le manda a dire sul risultato delle elezioni italiane."L'esito elettorale in Italia è anche il risultato dell'abbandono da parte dell'Europa rispetto alla questione dei migranti - afferma intervistato da Territoire d'Infos -. L'Italia, a causa della vicinanza con la Libia, si è ritrovata a dover gestire una ...

Ambiente - l’Italia è ferma al 57% di raccolta differenziata : la media Europea è del 65% : Solo il 57% degli italiani fa la raccolta differenziata per la maggior parte dei propri rifiuti per il riciclo nonostante il servizio sia offerto da quasi la totalità dei Comuni italiani (98%) che coprono il 99,5% della popolazione, secondo l’accordo Anci-Conai. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Gli italiani – sottolinea la ...

Migranti : traffico da Sri Lanka in Ue - 28mila Euro per arrivare in Italia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Per arrivare in Italia potevano arrivare a pagare fino a 28mila euro. Poi, con passaporti principalmente belgi, proseguivano il loro viaggio verso i paesi del Nord europa con aerei o, a volte, via terra attraversando il confine Italiano verso la Francia a Ventimiglia o verso la Svizzera a Como. E’ quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra mobile di Palermo che hanno smantellato ...

Euro accelera - calo tensione Italia aumenta spazi normalizzazione Bce : accelera sul dollaro la valuta unica Europea, sostenuta dall'allentamento della crisi politica in Italia, che ridà fiato alle scommesse su una normalizzazione della politica monetaria della Bce.

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Testa - Mesiano e Silva a caccia delle medaglie! : Emanuele Renzini, head coach della Nazionale Italiana di Boxe femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno alla Asics Arena di Sòfia dal 5 al 12 giugno. L’Italia vuole essere assolutamente protagonista nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per giocarsi delle medaglie importanti. Nella capitale bulgara presenteremo una formazione arrembante e agguerrita composta da otto atlete tra le ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia da sballo - le migliori Farfalle di sempre. Un vagone di medaglie e la ciliegina d’oro : L’Italia si conferma una delle grandi potenze internazionali della Ginnastica ritmica e ribadisce la propria caratura anche in occasione degli Europei che si sono svolti a Guadalajara (Spagna) nel weekend. Le Farfalle sono semplicemente state strepitose nel corso dell’intero fine settimana e hanno confezionato la migliore rassegna continentale nella storia: un oro e due argenti, impresa che in 40 anni e in 34 edizioni non era mai ...

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su nuovo governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - Euro o rublo : Così il finanziere George Soros, che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.

Tria : Nessuna forza politica italiana vuole uscire dall'Euro : Nessun partito politico italiano mira a lasciare l'euro. Parola del neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Storia di McFit - startup italiana alla conquista dell'Europa : Questa è la Storia di una startup ma anche di un percorso imprenditoriale al contrario. Questa volta infatti è un'impresa italiana che va alla conquista di una straniera, nel caso specifico tedesca, e ...

Questo governo è pericoloso, perché è palesemente eterodiretto da forze che hanno tutto l'interesse ad ampliare ai massimi la frattura fra Italia e Ue, dice MAURO BOTTARELLI

5 - 99 Euro al mese per sempre - la società telefonica lliad sbarca in Italia : Il nuovo gestore francese di telefonia mobile lliad è approdato in Italia proponendo agli utenti un'offerta di 5,99 euro al mese 'per sempre'. L'obiettivo della società di telefonia lliad è quella d'offrire ai consumatori un servizio 'tutto incluso' a basso costo, tagliando i costi aggiuntivi e puntando sulla trasparenza. L'offerta promossa dalla compagnia francese ha creato polemiche tra gli altri gestori telefonici intimoriti dalla campagna ...

Soros : "Se Putin ha finanziato Salvini gli italiani dovrebbero saperlo" | Il ministro : "Mai un Euro" : Il finanziere al Festival dell'Economina di Trento: "Questo governo preoccupa". Il leghista: "Soros è solo uno speculatore"

Judo - European Open 2018 : secondo posto a Madrid per Alice Bellandi e Melora Rosetta - terze Alice Ferrari ed Elisa Marchiò. Nove podi per l’Italia : L’Italia fa incetta di podi anche nella seconda giornata dell’European Open di Madrid 2018 di Judo. Alice Bellandi (-70 kg) e Melora Rosetta (-78 kg) sono arrivate seconde al termine delle loro rispettive gare, mentre Valeria Ferrari (-78 kg) ed Elisa Marchiò (+78 kg) sono salite sul terzo gradino del podio. AnNoverando anche i cinque podi di ieri, salgono a Nove i podi complessivi dell’Italia a Madrid, con due vittorie, due ...