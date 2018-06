Euro accelera | calo tensione Italia aumenta spazi normalizzazione Bce

Inflazione - brusca riaccelerazione nell'area Euro : 1 - 9% a maggio : Roma, 31 mag. , askanews, brusca riaccelerazione dell' Inflazione nell'area euro , che all'1,9 per cento a maggio , secondo la stima preliminare di euro stat, si ritrova improvvisamente vicina all'...

Ue costringe i partiti ad accelerare - ma la Lega attacca l' Euro pa per evitare l'incarico : Era atteso ed è arrivato il primo monito di Bruxelles per la lunga fase di incertezza politica. Oltre due mesi di pazienza, ma è facile prevedere che presto si comincerà a ballare sui mercati. Lunedì ...

Borsa : Euro pa accelera - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano , 2 MAG - Borse europee positive, insieme ai futures Usa, in attesa dell'avvio di Wall Street, con Francoforte , +1,28%, , Madrid , +1%, e Milano , +0,9%, in allungo, mentre Londra , +0,...

Fmi : l’Italia accelera ma resta ultima in Euro pa. Rischi al ribasso sulla crescita globale : Riviste al rialzo a +1,5% le stime di crescita nel nostro Paese per il 2018 e a +1,1% nel 2019. Nell’Eurozona però gli altri Paesi fanno meglio, Grecia compresa. crescita mondiale solida:?confermata a +3,9% ma ci sono Rischi di frenata...

Enel accelera per crescere in Brasile. Offerta pubblica da 1 - 1 miliardi di Euro : Il gruppo italiano Enel continua la crescita in Sud America con un'operazione da più di un miliardo di euro in Brasile. La mossa Enel fa la sua mossa attraverso la controllata locale Enel Brasil ...