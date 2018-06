Estate | più di un italiano su tre preferisce le spiagge attrezzate

Raggi : Estate inizia prima e dura di più. Via a 41esima edizione : Raggi: parte oggi l’estate Romana Roma -Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Quest’anno a Roma l’estate inizia in anticipo e dura più a lungo. Oggi parte la 41esima edizione dell’estate Romana e proseguirà fino al 30 settembre. Con una ricca programmazione di cinema, musica e spettacoli all’aperto, percorsi urbani alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città. Ma anche arte, ...

Bergamo : Estate romana si preannuncia più ricca che mai : Roma – Di seguito le parole di Luca Bergamo, vicesindaco di Roma. “L’Estate romana di quest’anno si annuncia incredibilmente più ricca. Perché passiamo da 80 a 120 manifestazioni diffuse in più di 50 quartieri della città. Dal Tufello al Centro. Questo vuol dire che altrettanti operatori culturali, piccoli e medi, che sono la spina dorsale della vita culturale della città, hanno partecipato al bando offrendo progetti di ...

Real - dal dominio all'Estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...

I 22 trolley più belli per un weekend di inizio Estate : Il conto alla rovescia inzia già il lunedì mattina. Meno cinque. E prosegue per tutta la settimana, giorno dopo giorno. Meno quattro, meno tre… Fino ad arrivare allo scattare delle 18 di venerdì, quando le grandi città inziano a svuotarsi, e i «reclusi» delle metropoli si dirigono, anche solo per 48 ore, verso lidi più ameni. Si dirigono potrebbe anche essere tradotto con un «fuggono precipitosamente». LEGGI ANCHEZaino in spalla: i 15 più ...

La Notte Rosa a Rimini 2018 : in arrivo l'atteso week-end di svago e divertimento più atteso dell'Estate : Tutti i personaggi, connessi dalla magia del Rosa, racchiudono non solo un mondo di simpatia e genuinità, ma anche un certo protagonismo: la voglia e la dolce esuberanza di mostrare tutto il Rosa che ...

Previsioni Meteo Estate 2018 : caldo sull’Europa sudoccidentale - inizio stagione più fresco a nord-ovest : Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le Previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i Meteorologi non hanno buone notizie per quanto ...

Meteo - Estate all'improvviso : «Temperature più alte della media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...

Le Cantine del Rione Giardino quest'anno non ci saranno - annullato l'evento più atteso dell'Estate frusinate : ... cibo, musica e spettacoli nel caratteristico quartiere di Sant'Elisabetta. In un comunicato l' Associazione Culturale Rione Giardino spiega i motivi dell'annullamento della manifestazione : «L'...

Fedez e Chiara Ferragni sull'altare : ecco il tema delle nozze più attese dell'Estate : Dopo quello di Meghan e Harry e in arrivo il secondo matrimonio dell'anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni. Un matrimonio che promette di essere da sogno anche se pare che i preparativi stiano...

Estate 2018 - case vacanza : grande differenza di prezzi tra le destinazioni più amate : Holidu, il motore ricerca per case vacanza presenta uno studio effettuato sui prezzi delle mete europee più popolari, per l’Estate 2018. Le destinazioni più amate sono ovviamente sulle coste o nelle isole, dove i prezzi aumentano vertiginosamente in alta stagione, per chi è più flessibile però, la differenza di prezzi arriva anche fino al 50%, in base alla destinazione e alla stagionalità. Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo mediano ...

L'Estate è alle porte - e scatta l'allarme meduse : specie pericolose sempre più numerose : Questa sua grande diffusione può danneggiare anche "l'economia della pesca ostruendo le reti dei pescatori e causando la morte dei pesci in quanto mangiano le loro uova ed embrioni, provocando un ...

Detox e Superfood in vista dell’Estate : zenzero e verdure a foglia verde i più amati : Si lo sappiamo è sempre la stessa storia, ma alla fine dei giochi è quella più veritiera. Nei mesi più freddi, complici i maglioni, i cappotti e chi più ne ha più ne metta, il mangiare poco regolare, la voglia di cibi calorici e la poca attenzione alimentare hanno portato chili di troppo e pesantezza che ora ci sembra difficile da eliminare. E da qui il panico pre-estivo che porta la maggiorate di noi alla ricerca della dieta salva costume e ...

Viaggi & Turismo - Estate 2018 : le 10 mete più gettonate dagli italiani in Italia e all’estero : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Summer Vacation Value Report 2018, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i Viaggiatori Italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei Viaggiatori del Bel Paese nel 2018 su TripAdvisor1. Il report aiuta ...

L'Estate porta lavoro : più di 28mila offerte - dalla ristorazione alla comunicazione : L'estate 2018 è in arrivo e, anche se in molti la vedono come il momento giusto per rilassarsi e passare qualche giorno di vacanza, la stagione estiva è anche ricca di opportunità...