Estate | le migliori custodie subacquee per smartphone

Migliori Condizionatori Fissi e Portatili Estate 2018 : In queste settimane arriverà il caldo serio, temperature oltre i 30 gradi, e per chi cerca refrigerio ecco i Migliori Condizionatori Fissi e Portatili in offerta dell’Estate 2018 Climatizzatori Portatili e Fissi in offerta. Condizionatori Portatili e Fissi in offerta Il caldo è pronto per arrivare. Un paio di settimane ed inizierà l’Estate ufficialmente con […]

Orologi sportivi - i migliori modelli subacquei per l’Estate : Sarà per il fatto che, ormai, il loro uso è stato sdoganato anche per le occasioni più formali, ma gli Orologi sportivi restano il grande oggetto del desiderio, nonché il prodotto di punta della maggior parte delle maison. Complice la voglia d’estate, non si può fare a meno di notare che le novità più interessanti riguardano proprio gli Orologi subacquei, compagni fedeli – appunto – fuori e dentro all’acqua. Rolex Oyster Perpetual ...

Sneakers bianche : i migliori modelli per l’Estate 2018 : Il design è semplice, le forme sono pulite ed essenziali, la pelle è il materiale che va per la maggiore, ma non mancano le proposte in tela di cotone. Stringate e basse per lo più, qualcuna ha dei patch a richiamare il mondo della natura, ma nella stragrande maggioranza dei casi, le Sneakers bianche hanno la tomaia immacolata, come la tela di un pittore. A ognuno il compito con i propri passi di riempire il quadro. La loro storia è legata al ...

I migliori gadget hi-tech per prepararsi all’Estate : Le giornate si allungano, le maniche si accorciano e il polline scalpita. Che piaccia o meno, questo è il periodo giusto per mettersi pantaloncini e scarpette e fare un po’ di movimento. L’estate si avvicina e anche se entrare nel costume dell’anno scorso sembra un miraggio la tecnologia può essere un grande aiuto. Non parliamo solo di accessori per tenere il conto dei chilometri percorsi e delle calorie bruciate ma anche di altre diavolerie ...

I colori primavera-Estate 2018 e come abbinarli. Quest’anno si cambia e ci si può sbizzarrire. Dieci consigli per gli accostamenti migliori e di tendenza : Stagione e annata che vai, colori che trovi. Se pensate di essere in crisi con l’abbinamento dei colori, ecco le dritte che fanno al caso vostro. Mai come nella primavera-estate 2018 la moda e gli stilsiti hanno proposto abbinamenti di colore forti, inusuali, da provare contro ogni pregiudizio. Su Rpubblica sono stati scelti i 10 migliori accostamenti: ecco come e perché indossarli. Dalla vita di tutti i giorni alle cerimonie come i ...