' Estate | chi ben comincia' Sindaco Gnassi entusiasta per il ponte del 2 giugno

Con l'arrivo della stagione estiva TIM propone due nuove offerte dati niente male. Si tratta di Supergiga & Chat e Supergiga & Chat XL, due opzioni attivabili rispettivamente a 10 e a 20 euro al mese che, offrono in ordine 10 e 40 GB al mese, per tre mesi a cui è possibile aggiungere 10 GB mensili in più grazie a TIM Party.

'Manager della sanità entro l'Estate Civico - Cardiochirurgia pediatrica' : Ma in ragione di una collaborazione tra la Sicilia e la Calabria, il ministero dell'Economia avrebbe già dato un assenso per avere qui in in Sicilia anche una seconda struttura. Stiamo formalizzando ...

La bella stagione è in arrivo ma ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni che si scorgono davanti allo specchio arrivano anche minare l'autostima (33%). E' quella che gli esperti hanno definito "bikini blues", ovvero provare sentimenti negativi nel vedersi imperfetti quando ci si scopre, allo specchio o in pubblico. Insieme al giudizio negativo possono sorgere anche apprensione (23%)

Tempo d'estate su Rai1: Uno Mattina è pronto a chiudere i battenti in vista della nuova stagione. Dovremo attendere settembre per rivedere Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi insieme alla...

Jerry Calà, l'attore continua il tour con "Una vita da libidine": dagli anni settanta ad oggi è ancora il re incontrastato dell'estate italiana?

La MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 3, ci sarà la terza stagione? Pif esprime il suo desiderio di dare un seguito alla fiction, richiesta confermata anche dai fan sul web.

La mafia uccide solo d'estate 3, ci sarà la terza stagione? Gli ascolti non promettono nulla di buono ma un probabile finale aperto potrebbe lasciare una speranza ai fans.

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – "L'estate 2018 sarà un'ottima stagione". Lo dichiara Marco Michielli, presidente regionale di Federalberghi e di ConfTurismo Veneto. Più che una sensazione, una certezza data da 'H-Benchmark", il sistema sviluppato da Federalberghi Veneto e implementato dalle associazioni territoriali che consente di accedere direttamente alle prenotazioni dei singoli hotel.'Ci sarà ...

E' finalmente spuntato il sole: dopo un mese più autunnale che primaverile, sono arrivati i primi raggi a riscaldare animi e clima. Ecco quindi giunto il momento di dare una rinfrescata agli accessori e scegliere i nuovi sunglasses da sfoggiare in città e durante i week-end al mare. Senza esclusione di forme e colori, i nuovi occhiali da sole scelgono materiali sempre più sofisticati e leggeri, a prova di segno e a prova di sole.

Biblioteca di Chieri : ancora tanti appuntamenti in vista dell'Estate : ... con l'obiettivo di individuare testi di alta qualità che possano coinvolgere bambini e ragazzi non solo dal punto di vista della narrativa, ma anche incuriosendoli a proposito di scienza, arte, ...

Estate 2018 - le Previsioni Meteo di MeteoWeb : caldo record al Nord - rischio di violentissimi temporali e danni al Sud : Previsioni Meteo Estate 2018 – Dalle consuete indagini su parametri teleconnettivi che gli esperti di MeteoWeb conducono periodicamente, al fine di cercare di cogliere le linee guide stagionali, emergono dati abbastanza sconvolgenti, in riferimento alla prossima Estate 2018. I parametri generali vagliati ci inducono a ipotizzare una costante presenza di figure bariche anticicloniche sui comparti centro-occidentali del continente, mentre ...