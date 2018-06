Eruzione vulcano Guatemala | catastrofe come Pompei | lahar devastanti uccidono decine di

Eruzione del vulcano di fuoco in Guatemala : almeno 25 morti - migliaia di persone in fuga : Una enorme e intensa colonna di fumo e cenere ha invaso le città mentre la lava ha distrutto alcuni villaggi limitrofi al vulcano . Oltre 3mila gli abitanti evacuati ma ad essere minacciata è una popolazione di oltre un milione e mezzo di persone . Molti i centri non raggiunti dia soccorsi dove si temono molte vittime.Continua a leggere

