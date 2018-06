Eruzione del vulcano di fuoco in Guatemala | almeno 25 morti | migliaia di persone in fuga

Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : impatto sulla popolazione “simile a quello di Pompei” [GALLERY] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Il Guatemala è alle prese con l’Eruzione del vulcano del Fuego : Il Volcán de Fuego sta seminando morte nei pressi di Guatemala City, capitale dal Guatemala. Le vittime accertate sono 25, centinaia i feriti e migliaia le persone evacuate. A pagarne le spese è soprattutto El Rodeo, centro di 15mila persone nel dipartimento di San Marcos, ai piedi del vulcano del Fuego alto 3.763 metri, praticamente spazzato via dalla lava. Mancano ancora informazioni importanti, perché i soccorritori stanno facendo fatica a ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : almeno 25 morti/ Video ultime notizie : feriti e migliaia di sfollati : Guatemala, eruzione Vulcano del Fuego: scenario apocalittico e bilancio drammatico. Si parla di almeno 25 morti, decine di feriti e oltre 3000 sfollati.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Israele offre assistenza : Israele ha offerto al Guatemala assistenza immediata per l’emergenza causata dall’Eruzione del Volcán de Fuego. Le relazioni fra i due Paesi sono diventate più strette a seguito del trasferimento dell’ambasciata del Guatemala in Israele. L'articolo Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala: Israele offre assistenza sembra essere il primo su Meteo Web.

L’Eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala : Decine di persone sono morte in un paese a sud-ovest di Guatemala City, dove l'aeroporto è stato chiuso per la presenza di fumo e cenere The post L’eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala appeared first on Il Post.

Eruzione del Vulcano del Fuego : decine di morti e migliaia di sfollati : Sono al momento almeno 25 i morti nell’Eruzione del Vulcano del Fuego. La bocca di fuoco si trova a sud

Pompei - venti monete d'argento nel borsellino del fuggiasco morto fuggendo dall'Eruzione del Vesuvio : Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave in ferro, probabilmente quella di casa. A Pompei - annuncia all'Ansa il direttore del parco archeologico Massimo Osanna - sotto lo scheletro del ...

Pompei - scoperto scheletro decapitato di un fuggiasco dall'Eruzione del Vesuvio : ... che al momento dell'eruzione era alto almeno il triplo rispetto all'altezza che conosciamo oggi e che disegna una delle silhouette più famose del mondo. Al momento della catastrofe il Vesuvio ...

Indonesia : Eruzione del vulcano Merapi - evacuati centinaia di residenti : Nell’isola di Giava (Indonesia) è in fase di eruzione il vulcano Merapi: da ieri mattina ha eruttato quattro volte, generando una nuvola di ceneri alta oltre 3 km. Le autorità sono state costrette ad evacuare centinaia di residenti nel raggio di 3 km dal cratere. Finora sono state allontanate 660 persone secondo il portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri naturali. L’agenzia geologica nazionale ha innalzato il ...

Hawaii - l’Eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica : Hawaii, l’eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica Hawaii, l’eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica Continua a leggere L'articolo Hawaii, l’eruzione del vulcano Kilauea sprigiona una nube tossica proviene da NewsGo.

Hawaii - Eruzione del vulcano Kilawuea : si sprigiona nube tossica : Hawaii, eruzione del vulcano Kilawuea: si sprigiona nube tossica Hawaii, eruzione del vulcano Kilawuea: si sprigiona nube tossica Continua a leggere L'articolo Hawaii, eruzione del vulcano Kilawuea: si sprigiona nube tossica proviene da NewsGo.

Hawaii - Eruzione del vulcano Kilauea : la lava raggiunge l’oceano - arriva la nube tossica [GALLERY] : 1/7 Credit: USGS ...

Hawaii : primo ferito grave per l’Eruzione del vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...