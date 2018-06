Eruzione del Vulcano del Fuego | decine di morti e migliaia di sfollati

Pompei - venti monete d'argento nel borsellino del fuggiasco morto fuggendo dall' Eruzione del Vesuvio : Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave in ferro, probabilmente quella di casa. A Pompei - annuncia all'Ansa il direttore del parco archeologico Massimo Osanna - sotto lo scheletro del ...

Indonesia : Eruzione del vulcano Merapi - evacuati centinaia di residenti : Nell’isola di Giava ( Indonesia ) è in fase di eruzione il vulcano Merapi : da ieri mattina ha eruttato quattro volte, generando una nuvola di ceneri alta oltre 3 km. Le autorità sono state costrette ad evacuare centinaia di residenti nel raggio di 3 km dal cratere. Finora sono state allontanate 660 persone secondo il portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri naturali. L’agenzia geologica nazionale ha innalzato il ...

Hawaii : primo ferito grave per l’Eruzione del vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...