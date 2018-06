Erutta vulcano in Guatemala | 7 morti

Incredibile alle Hawaii : di tutto il magma in cima al vulcano Kilauea - ha Erutta to solo il 2% : Il volume di lava eruttata dal vulcano Kilauea nel distretto di Puna, nell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii , è difficile da concepire. Finora la lava ha coperto oltre 14 km² di terra, distruggendo almeno 87 case e ingoiando numerose vie di comunicazione fondamentali. Ha anche dato origine ad enormi fontane di lava, alcune delle quali hanno raggiunto i 75 metri di altezza. E le fessure attive stanno emettendo l’ Incredibile ...

Paura in Indonesia - Erutta vulcano Merapi : centinaia di evacuati : Paura in Indonesia , erutta vulcano Merapi : centinaia di evacuati Paura in Indonesia , erutta vulcano Merapi : centinaia di evacuati Continua a leggere L'articolo Paura in Indonesia , erutta vulcano Merapi : centinaia di evacuati proviene da NewsGo.

Hawaii : il vulcano Kilauea ha Eruttato lava per decenni - ecco cosa fa la differenza questa volta : Il vulcano Kilauea delle Hawaii non è il tipico vulcano esplosivo. Continua a ribollire da 35 anni, emettendo lava incandescente che emerge da fratture nel suolo. L’eruzione di questo mese è più o meno uguale, fatta eccezione per la lava che sta distruggendo le case che si trovano a chilometri di distanza dal vulcano. Gli scienziati oggi, 8 maggio, hanno dichiarato che c’è stata una leggera diminuzione della pressione che spinge la lava in ...