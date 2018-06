Eni : gas e luce incontra a Milano consumatori (2) : (AdnKronos) - Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti che Eni gas e luce ha condiviso con le Associazioni dei consumatori per tutelare al meglio clienti e consumatori: dall’Osservatorio Congiunto per l’autoregolazione sulle attivazioni non richieste, al Protocollo di conciliazione par

Bollette luce e gas offerte migliori tariffe Giugno 2018 Enel - Eni - Acea. Confronto : Le proposte Enel, Eni, Acea per le Bollette di luce gas più convenienti: cosa offrono e costi previsti. Le novità di Giugno 2018

Biogasfattobene e agricoltura sostEnibile : caso di eccellenza italiano presentato oggi in Germania : Trasformare il settore agricolo e zootecnico da produttore di emissioni climalteranti in atmosfera ad agente neutro o, addirittura, in uno strumento attivo di sottrazione dell’anidride carbonica. E’ questo l’ambizioso traguardo che si pone il Consorzio italiano Biogas mediante il modello Biogasfattobene che molte aziende agricole italiane associate al CIB stanno già applicando. Una di queste è l’azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese ...

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini (2) : (AdnKronos) – Con gli strumenti introdotti dalle ultime leggi di bilancio, rileva Testa, “si è avviato un modello virtuoso con rilevanti ricadute ambientali, energetiche e sociali in grado di coinvolgere cittadini, multiutility e Pubblica amministrazione, grazie soprattutto alla possibilità per coloro che non hanno capienza fiscale sufficiente, o che ritengono di non essere in grado di utilizzarle, di cedere le detrazioni a chi ...

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enea ed Eni gas e luce lanciano ‘CappottoMio’, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto ‘cappotto termico’ che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. Ad illustrare l’iniziativa sono stati il presidente il presidente Enea, ...

Energia : ENEA e Eni gas e luce presentano “CappottoMio” - un servizio per l’efficientamento dei condomini : Il presidente ENEA Federico Testa e l’AD di Eni gas e luce Alberto Chiarini hanno presentato oggi a Roma “CappottoMio”, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto “cappotto termico” che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. All’evento di presentazione, presso la sede ENEA di Roma, hanno ...

Eni : gas e luce incontra a Mestre consumatori (2) : (AdnKronos) – Durante l’incontro sono stati illustrati anche gli ottimi risultati raggiunti da ‘Filogiallo’, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali reclami e richieste di conciliazione.Infine le Associazioni dei consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la ...

CNA FITA : da inizio anno gasolio in aumento fino al 20% - costo insostEnibile. Tomassini : "Il rischio è che gli autotrasportatori spengano i ... : ... e questo i 'piccoli' cercano ogni giorno anche organizzandosi sindacalmente come CNA FITA, è anche vero che occorre responsabilità da parte di chi può e deve decidere le scelte dell'economia e della ...

Snam - accordo con Westport per business mobilità sostEnibile a gas naturale : Teleborsa, - Snam sempre più eco-sostenibile. Attraverso la controllata Snam4Mobility , la società ingegneristica ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda operante nel settore ...