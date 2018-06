Eni | al via a Porto Marghera raccolta oli alimentari esausti per biocarburante 2

Eni : al via a Porto Marghera raccolta oli alimentari esausti per biocarburante : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Eni, prima al mondo ad avere trasformato una raffineria tradizionale in Bioraffineria grazie a una tecnologia proprietaria, avvia oggi la prima raccolta di oli alimentari esausti prodotti nelle abitazioni dei propri dipendenti affinché siano trasformati in biocarburanti di alta qualità. L’iniziativa, si legge in una nota, è parte del programma avviato da Eni “per diffondere e consolidare in tutte le ...

Tre viaggi su trEni e carrozze d'epoca alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dell'AppEnino bolognese : Si parte, appunto, con il Festival nazionale dell'acqua, una tre giorni , 22-24 giugno, all'insegna dell'elemento identitario di Porretta Terme, con un fitto calendario di spettacoli teatrali, ...

Roma - 'Via le antenne dalle scuole' : il Tar dà ragione ai gEnitori : Le antenne elettRomagnetiche sulla scuola materna ed elementare Cairoli e sul liceo Tacito, nel I Municipio, nel quartiere Prati-Trionfale, oggetto da tre anni di accanite battaglie dei genitori degli ...

“Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara VEnier - Saviano - Cottarelli tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentaduesima puntata domenicale, l’ULTIMA della stagione. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara ...

Pronostico ArmEnia vs Moldavia - Amichevole Internazionale 4-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Armenia-Moldavia, Lunedì 4 Giugno 2018. Armeni senza Mkhitaryan, c’è Ionita nel centrocampo moldavo. Armenia–Moldavia, lunedì 4 giugno. Si sfidano a Kematen due paesi confinanti in una sfida Amichevole. Entrambe non prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa del Mondo in Russia e solitamente sono due nazionali abbastanza deboli nei gironi di qualificazione. Come ...

Programmi TV di stasera - domEnica 3 giugno 2018 : Fazio sfida Amici con Cottarelli - VEnier - Michielin e Saviano : Mara Venier Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nell’ultimo appuntamento di questa stagione sarà ospite Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano. E ancora ...

Arabia Saudita : al Qaeda nella PEnisola arabica definisce "peccati" riforme sociali avviate nel regno : A partire dal 2017, l'Arabia Saudita ha avviato una serie di riforme senza precedenti aprendo le porte a spettacoli di intrattenimento e aprendo in aprendo per la prima volta dopo 35 di divieto le ...

In viaggio con la polizia dei trEni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tennis – Al via il Torneo AvvEnire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...

Mara VEnier e Roberto Saviano per l'ultima di Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Si chiude domenica la lunga cavalcata nell'etere televisivo di questa edizione di Che tempo che fa. Una galoppata che ha rappresentato una specie di spartiacque rispetto alla sua storia nella televisione italiana visto il cambio di rete, da Rai3 a Rai1 e sopratutto, oltre alla messa in onda di una seconda serata nel lunedì, anche per l'allungamento del programma, che è partito alle 20:40 subito dopo il Tg1, per protrarsi oltre la mezzanotte, ...