Enduro – Terzo oro per Diego Nicoletti nel tricolore Under23 Senior Maxxis

(Di lunedì 4 giugno 2018) A Santo Stefano Belbo in scena ildiFinalmente una prova senza pioggia per ilche ieri, domenica 3 giugno, ha potuto godere di uno splendido sole qui a Santo Stefano Belbo (CN) dove si è svolto ilatto della stagione deumiladiciotto. Giro di boa dunque per gli atleti del campionato italianodiche in questo caldo primo weekend di giugno hanno affrontato ben tre prove speciali, disposte su un anello di circa 50 km ripetuto tre volte. La partenza, situata nella splendida cornice di piazza Umberto I, nel cuore della cittadina piemontese, è avvenuta alle ore 8.30 con Jordi Gardiol, Claudio Spanu e Michele Marchelli a dare il via ufficiale alla giornata. Dopo pochi chilometri, i 219 atleti in gara hanno raggiunto l’Test Just1 sviluppato nel sottobosco e percorso dai più veloci in poco ...