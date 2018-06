Enav | Cesare Stefano Ranieri nuovo responsabile risorse umane

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – A partire da oggientra a far parte del gruppocomedella Funzione. Lo rende noto l’in un comunicato. L’Amministratore Delegato Roberta Neri, a nome della società, “formula i migliori auguri ae ringrazia iluscente, Umberto Musetti per il lavoro svolto”., rileva l’, “ha una esperienza trentennale nell’HR. Ha iniziato la sua carriera in Telettra, una società del gruppo FIAT, per poi ricoprire l’incarico di Direttoredi importanti realtà industriali quali General Electric, Indesit e Terna. Da marzo 2015 a maggio 2018 è stato Director HR presso Ilva”. L'articoloMeteo Web.