Elisabetta Trenta | ministro della Difesa con possibile conflitto di interesse

(Di lunedì 4 giugno 2018) Se per altri ministri del governo Conte è stata segnalata la militanza breve nel settore di cui si occuperanno, tutto il contrario è per, ministra51enne scelta fra le fila del Movimento Cinque Stelle in cui milita dal 2013. Molto più vecchia la sua presenza invece nel settore, intelligence, esercito. Il suo nome era già nella lista di Di Maio comesubito dopo le elezioni e già nel ruolo che ora ricopre ufficialmente. Nata a Velletri nel 1967, vive a Roma ed è laureata in Scienze politiche. Ha due master: in Cooperazione internazionale e in Intelligence e sicurezza. Laè docente universitaria ed esperta di sicurezza e intelligence e insegna all’Università Link Campus. È responsabile dei progetti speciali, coordina il master in Intelligence e sicurezza. In passato è stata ricercatrice su sicurezza eal Centro ...