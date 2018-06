Elezioni Slovenia | partito anti-migranti vicino a Orban arriva al 25% | avrà incarico di

Elezioni in Slovenia - vincono i conservatori anti-migranti : Elezioni in Slovenia, vincono i conservatori anti-migranti Elezioni in Slovenia, vincono i conservatori anti-migranti Continua a leggere L'articolo Elezioni in Slovenia, vincono i conservatori anti-migranti proviene da NewsGo.

Elezioni in Slovenia - vincono i conservatori anti-migranti : L'ex premier conservatore Janez Jansa e il suo Partito democratico sloveno (SDS), che sono su posizioni anti-migranti e alleati del leader nazionalista ungherese Viktor Orban, hanno vinto le Elezioni politiche anticipate in Slovenia.Come ha reso noto la commissione elettorale, dopo lo spoglio del 98% delle schede, al partito democratico sloveno (SDS) di Jansa è andato il 25% dei voti e 25 deputati sul totale di 90.Al secondo posto la ...

Elezioni in Slovenia - vince il conservatore anti-migranti Janez Jansa : L’ex premier conservatore Janez Jansa e il suo Partito democratico sloveno, Sds, che sono su posizioni anti-migranti ed alleati del leader nazionalista ungherese Viktor Orban, hanno vinto le Elezioni politiche anticipate in Slovenia. Nel piccolo Paese ex jugoslavo confinante con l’Italia si conferma in tal modo il trend che vede regredire le sinist...

Elezioni in Slovenia : vince il partito conservatore e anti-migranti : Nuovo successo dei cosiddetti partiti “populisti”, questa volta in Slovenia dove domenica 3 giugno si sono svolte le Elezioni politiche anticipate: ha vinto lo Sds, il partito democratico sloveno arroccato su posizioni di estrema destra, molto vicine a quelle dell’alleato Viktor Orban, leader nazionalista dell’Ungheria. Conservatori, sovranisti e antimigranti, saranno 25 i deputati dello Sds che prenderanno posto nel parlamento sloveno, composto ...